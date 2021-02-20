أحمد العوضي يكشف عن الشخصية التي يؤديها في مسلسل «اللي مالوش كبير»

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة للشخصية التي يؤديها خلال أحداث مسلسل «إللى مالوش كبير»، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، وذلك عبر حسابه الخاص بـ«فيسبوك»، وعلق «العوضي» على الصورة قائلًا: «الخديوي اللي مالوش كبير».

ويأتي مسلسل «إللى مالوش كبير» من بطولة ياسمين عبدالعزيز، ويعتبر هو التعاون الثاني بين «ياسمين» و«العوضي» في الدراما التلفزيونية حيث تعاون الزوجان في مسلسل «لأخر نفس» والذي عرض خلال موسم دراما رمضان عام 2019.

وعلى جانب آخر، كانت تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد نشرها مقطع فيديو بصحبة الفنان خالد الصاوي عبر حسابها الخاص بـ«إنستجرام»، ويشارك «الصاوي» بطولة مسلسل «اللي مالوش كبير» أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل «اللي مالوش كبير» من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ويشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، أحمد سعيد عبد الغني، عايدة رياض، دينا فؤاد، مجدي كامل وبدرية طلبة.

وكانت الفنانة عايدة رياض، أعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «اللي ملوش كبير» والذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم، وقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها سبق وتعاملت فنيًا مع ياسمين عبدالعزيز، التي تعد نجمة بكل معنى الكلمة «ياسمين عبدالعزيز طيبة جدًا، وبتهتم بشغلها، ملهاش علاقة بأي حاجة تحصل أو تدخل في صراعات أو تعاني من الغيرة بالعكس شاطرة جدًا، والمسلسل كمان في بنات ممثلات زي القمر، وإن شاء يكون عمل مميز».