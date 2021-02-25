الرباط الصليبي يضرب الاتحاد السكندري مجددا

أصيب لاعب الاتحاد السكندري، كريم الديب، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وهو ثاني لاعب يصاب بالرباط الصليبي لزعيم الثغر خلال شهر بعد كريم ممدوح.

وجاء تعليق حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على فوز فريقه علي وادى دجلة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم: يتعين على الفريق تحسين أدائه باستمرار لكنني واثق أننا في الطريق الصحيح وأننا بصدد تحقيق أهدافنا.

وصرح العميد: كرة القدم لا بد فيها من رابح واحد أفكر في الفريق والعمل على تحسينه في الفترة المقبلة؛ هذه هى الرياضة؛ كنا متوترين بسبب الضغوط النفسية واللاعبين قدموا ما بوسعهم بعد المباراة الماضية.

وأضاف حسام حسن: سنأخذ الدروس اللازمة من هذة المباراة وسنحاول تلافي الأخطاء فيما هو قادم

وأضاف: وادي دجلة فريق مميز يلعب بأسلوب هجومي ولاعبوه لا يتوقفون عن الحركة، ورغم ذلك نجحنا في فرض التوازن على مجريات الأمور كما تمكنا من الاعتماد على السرعة عندما كانت الكرة بحوزتنا.

وتابع مدرب الاتحاد السكندري قائلا: رغم تأخرنا بهدف محمد هلال لم نفقد الأمل وأود أن أشكر اللاعبين على العزيمة والإصرار علي تحقيق الفوز

وخطف نادي الاتحاد السكندري انتصارا ثمينا في الوقت القاتل، على حساب ضيفه وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع نادي نادي الاتحاد السكندري رصيده إلى 18 نقطة، يرتقي بها للمركز العاشر متساويا مع سموحة وبيراميدز مؤقتاً، بعدما خاض 12 مباراة، حقق خلالها 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل 4 هزائم، ويستعيد ذاكرة الانتصارات بعد التعادل ضد سيراميكا والهزيمة على يد أسوان.