الاتصالات: خدمات التموين الأكثر طلبا على بوابة مصر الرقمية

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع مصر الرقمية عمل على أرض الواقع منذ عام 2018، واستخدمها ما يقارب الـ1.3 مليون مستخدم حتى الآن، ولكنهم لم يقوموا بالإعلان عنها حتى يتسني للوزارة تصحيح كافة الأخطاء والمقترحات التي ترد للوزارة للعمل عليها.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن أهم إحدى الشكاوى التي وردت من قبل، هو طلب أحد المستخدمين أن يتم إتاحه البوابة على مدار الـ24 ساعة، كما زادات نسب خبرات التعامل مع البوابة، والشكل الخارجي للمستخدمين: «كل التطوير ده تم في الـ6 أشهر ماضية، وأي منصة مشابهة بيتم تطويرها بالتدريج».

وأوضح أن البوابة تشهد زيادات كبيرة شهرية، طلبا للخدمات المختلفة التي تقدمها، لافتا إلى أن أكثر الخدمات طلبا على البوابة هي ما يتعلق بالتموين، وتم إتاحه كافة خدمات التموين عليها، حتى باتت أغلبها متاحة على البوابة، كما كانت خدمات المرور والمعاملات الخاصة بالتوثيق، والتموين، وهما ما استحوذ عليه نسبة كبيرة من إجمالي الطلبات التى تم تسجيلها.

وأكد أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها وصل إلى 1.1 مليون طلب حتى الآن، وتستجيب البوابة لأي شكاوى ترد إليها، والتنوع بين الوزارات لتقديم الخدمات هو جزء من فلسفة البوابة الجديدة.

وأشار إلى أنه ووصولا لعام 2023 تتوقع الوزارة إلى تقديم 550 خدمة للمواطنين، ومع نهاية عام 2021 تستهدف الوزارة الوصول لـ210 خدمة: أحنا عملنا التطبيق ولكن لسه أحنا في مرحلة التجربة وبناخد كل التعليقات قبل إطلاق تطبيقات للهواتف الأندرويد والأيفون.

وتابع: «تطوير البنية التحتية كان قبل كورونا وكان بنظره سياسية ثاقبة، والتطوير في البنية التحتية بدأ وسيستمر وهو الأهم حاليا خلال تلك الجائحة وفيما بعدها».