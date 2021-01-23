«علشان تستفيد وتقضي مصالحك».. خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

أصبح العديد من المعاملات تتم عن طريق الإنترنت والمواقع الإلكترونية، في إطار التيسير على المواطنين، حيث أنشأت الحكومة المصرية بوابة مصر الرقمية 2021 وقامت بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية المختلفة عليها.

بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية، هي منصة إلكترونية تم إتاحتها للمصريين من أجل إنهاء العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا، بعيدا عن الزحام والتكدس في المصالح الحكومية، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

خطوات إنشاء حساب جديد على بوابة مصر الرقمية

تتيح البوابة الرقمية، إمكان إنهاء الخدمات المتعلقة بالعديد من الخدمات الحكومية مثل التموين والمرور والتوثيق، من خلال إنشاء حساب على البوابة، ثم تقديم الطلب من خلال الإنترنت.

وهناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها لامتلاك الحساب على بوابة مصر الرقمية، لتنتهي من كل معاملاتك وتحصل على الخدمات المختلفة في العديد من الجهات، أبرزها ما يلي:

أولًا: الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا، ثم قم باختيار الدخول إلى حسابي ثم اضغط على خيار إنشاء حساب جديد.

سجل البيانات المطلوبة منك مثل الرقم القومي والرقم المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة، ثم اسم الأم الأول، ثم اضغط على أيقونة «التالي».

اكتب رقم هاتفك المحمول بشرط أن يكون موثقا لدى إحدى شركات الاتصالات.

ستتلقى رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله، وهي عبارة عن كود مكون من 6 أرقام ستقوم بإدخاله في خانة خاصة موجودة أمامك.

بعدها سجل كلمة مرور خاصة بك، يجب ألا تقل عن 8 أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية دون مسافات.

ثم سجل البريد الإلكتروني الخاص بك.

انقر على أيقونة التالي وقتها سيتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول من جديد.

ادخل رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور ليسمح لك بالدخول، وبذلك تكون أنشات حسابا عبر بوابة مصر الرقمية.