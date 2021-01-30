استخدامات بوابة مصر الرقمية.. بالرقم القومي والموبايل

تماشيا مع التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية، لتسهيل جميع الخدمات على المواطنين، تقدم بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، مجموعة من الخدمات الإلكترونية، ومنها منظومة التموين، والتوثيق ومركباتي ورخصي والمحاكم.

وتعتبر بوابة الخدمات الحكومية منصة تقدم للمواطن الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميّسر وشخصى وحديث، عبر التحول الرقمى للبنية المعلوماتية بمصر.

ووصل عدد المشتركين في بوابة مصر الرقمية، 950 ألف مشترك، وقد أعلنت البوابة عن هدية للمشترك رقم مليون، هذا بالإضافة إلى الخدمات الحكومية الجديدة التى ستُضاف تباعاً، ويرصد التقرير التالي كيفية استخدام بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية:

- تحميل تطبيق بوابة مصر الرقمية، باسم الخدمات الرقمية ويتم استخدامه على أجهزة الأندرويد فى الوقت الحالى والآيفون فى القريب العاجل، وأيضا أجهزة الكمبيوتر

- تسجيل الدخول باستخدام رقمك القومى ورقم المحمول، والذى يجب أن يكون مسجلاً باسمك

- كتابة الرقم السري والاحتفاظ به للدخول مرات أخرى

- اختيار الخدمة التي تريدها من 5 خدمات تقدمها البوابة

بوابة الخدمات الحكومية هى منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

تم إطلاق البوابة فى عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولى للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.

هذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل فى صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر.

كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.