خبير استراتيجي: التعاون بين مصر والأردن والعراق يجفف منابع الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أمن مصر القومي يبدأ من خارجها، خاصة لأن وسائل الاتصال الحديث تجعل مصر لا تنتظر على حدود الدولة المصرية لأنه بعض المناطق قد تشكل تهديد للدولة المصرية.

مصر تقيم تحالفا استراتيجيا مع الأردن والعراق

وأضاف «عكاشة»، خلال تصريحات لـ فضائية «extra news»، أن مصر تقيم تحالف استراتيجية مع العراق والأردن في دائرة من أهم دوائر الأهم القومي المصري في كل الاتجاهات، شمالا وجنوبا وغربا، موضحا أن هذا التحالف يشمل مسارا سياسيا واستثماريا وأمنيا، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري وجمع المعلومات حول مخاطر الإرهاب العابر للحدود والقارات، فالإرهاب في سوريا والعراق يهدد الدولة المصرية، لذا تتدخل مصر لإجهاض هذا التهديد.

الشراكة مع الأردن والعراق واعدة على مستويات كثيرة

وأوضح أن الشراكة مع العراق والأردن واعدة على المستوى الأمني، وتبادل المعلومات، ورفع الكفاءات لدى الأشقاء، والاستفادة من تجارب القوات المسلحة وقوات مكافحة الإرهاب في هذه الدولة، وكذلك استشراف مكامن الخطر، وتوجيه لها ضربات استراتيجية، وهذا ما قامت به مصر في سنوات مضت.

تشابه كثير بين مصر والعراق والأردن

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الدول الثلاثة لها متشابهات كثيرة في المواقف السياسية وتواجه نفس المهددات وكل دولة تريد الاستفادة من الميزة النوعية لكل دولة من خلال تبادل الاستثمارات ورفع التبادل التجاري البيني وكذلك القرب الجغرافي بين البلاد في ظل ربط كهربائي وربط شبكة تصدير بين الدول الثلاث.

التعاون بين الدول يجفف منابع الإرهاب

وألمح أن هذا التعاون يجفف منابع الإرهاب ويزيد الشراكة بين الدول العربية مشيرا إلى أن القوات المسلحة العراقية حققت انتصار على تنظيم داعش الإرهابي لكن مازالت هناك بؤر يتواجد فيها التنظيم الإرهابي.