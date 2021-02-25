«MBC مصر» تعلن عودة عمرو أديب للشاشة غدا

أعلنت قناة «MBC مصر» الفضائية، بشكل رسمي عودة الإعلامي عمرو أديب مرة أخرى إلى تقديم برنامجه «الحكاية»، على شاشتها بدءًا من غدٍ الجمعة الساعة 10 مساءً، ونشرت القناة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعلانا بعودة الإعلامي لتقديم برنامجه بشكل طبيعي بدءًا من مساء الغد.

كان الإعلامي عمرو أديب تعرض منذ عدة أيام لحادث سير، نُقل على أثره إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث تلقى الفحوصات الطبية اللازمة، وخرج بعد حوالي ساعة فقط، عقب الاطمئنان على حالته الصحية، حيث خضع للراحة لمدة أسبوع وفقًا لتعليمات الأطباء للاستشفاء من الآلام التي يعاني منها نتيجة الاصطدام.

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، زوجة «أديب» في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، أنه تعرض لحادث حيث اصطدمت سيارته بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، وكان معرضا لكارثة محققة، لولا أنه تم نقله سريعا إلى المستشفى من قبل 4 شباب تواجدوا في مكان الحادث وقتها.

وكشف مصدر في برنامج «الحكاية»، لـ«الوطن»، عن أن الإعلامي تماثل للشفاء من الآلام التي كان يعاني منها الأيام الماضية، عقب تعرضه لحادث سير، ومن المقرر أن يعود إلى تقديم برنامجه بشكل طبيعي بدءا من الغد، الساعة العاشرة مساء.