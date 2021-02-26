وزيرة التضامن: تعبئة كافة موارد الدولة من أجل مشروع تطوير الريف المصري

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «حياة كريمة» في أول مرحلة كان يهدف للتدخل في 143 قرية، وكان بهدف استكشاف تطوير القرى بشكل عام.

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، الخميس، أن الفترة الماضية شهدت التركيز على المناطق العشوائية والخطرة، ولكن بالنسبة للريف فقد جاءت اللحظة التي يجب أن يتم التدخل فيه، ويحتاج إلى الكثير من التنمية، مشددة على أنه تم تعبئة موارد الدولة في مشروع تطوير الريف المصري، وهذه المبادرة.

وعن التمويل من الأمم المتحدة للمشروع، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأمم المتحدة معنية بأهداف ومحاور «حياة كريمة»، مثل الفقر والصحة والتعليم، والتغذية والمساواة، والشراكة، والمشروع يلخص أهداف المؤسسة الأممية، لافتة إلى أن الدولة تضخ نصف تريليون جنيه في المبادرة، ومهما كان الدعم الدولي لن يصل إلى هذه المبالغ.

وأشارت إلى أنه تم تعبئة موارد الدولة بالكامل في هذا المشروع، رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن «حياة المواطن غالية علينا والرئيس دائما يوجه بتوفير جودة لحياة المواطن، ومندخلش نعمل شوية تدخلات ونجري، لكي نساعد المواطن لكي يخرج من مرحلة الفقر».

أما عن مشروع الإسعاف الاجتماعي، فقالت الوزيرة إنهم يسعون إلى إطلاق آلية محددة لمعرفة الحالات الإنسانية، ورصدها مبكرا، والوصول إليها لتقديم الخدمات اللازمة، مشددة على أن هناك تعاون شديد مع الجمعيات الأهلية، وهناك صحوة شبابية جميلة جدا من المتطوعين الشباب الذين يرغبون في تقديم خدمات للناس، ويقدمون التبرعات، والرئيس وجه بتوفير سيارات سريعة لتصل إلى الحالات الإنسانية مثل السيارات التي تنقذ الحالات الصحية المتدهورة.

وتابعت، بأن الوزارة تتواصل مع وزارات التموين والداخلية، والإسعاف، وغيرها من المؤسسات التي تساهم في اكتشاف هذه الحالات، حيث سيتم إطلاق خط ساخن، وتطبيق إلكتروني لرصد هذه الحالات، وسرعة التحرك لإنقاذها، وخاذ سوف يوفر مع الوقت حصيلة بيانات كبيرة، ما يساعد في تفسير الكثير من الظاهر الاجتماعية.