ننشر جدول امتحانات كلية العلوم بجامعة الفيوم

تنطلق امتحانات كلية العلوم بـ جامعة الفيوم، السبت المُقبل، والموافق 27 من شهر فبراير الجاري، وتنتهي يوم 29 من شهر مارس المُقبل.

ومن المقرر أن يؤدي 1200 طالب وطالبة الامتحانات في عشرة برامج دراسية، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلنت الكلية، عن جداول الامتحانات للطلاب، سواء مراحل الليسانس أو الدراسات العليا.

وقال الدكتور عرفة صبري عميد الكلية، إنّه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بفيروس كورونا، خصوصًا أنّ الامتحانات ستُعقد بحضور الطلاب للكلية وليست «أونلاين».

وتنشر «الوطن» نسخة من جداول الامتحانات الخاصة بطلاب الليسانس بالإضافة إلى جدول امتحانات طلاب الدراسات العليا بالكلية.

وأضاف عميد الكلية، أنّه تم وضع جداول امتحانات الأجزاء العملي بالمقررات الدراسية أيضًا، على أن يتم إتمامها بالكلية أيضًا.

وأكد عميد الكلية أنّه ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، قرروا تقليل الكثافات داخل اللجان لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، بالإضافة إلى منع التجمعات داخل الكلية عقب الانتهاء من أداء الامتحان.

وأشار عميد الكلية، إلى أنه تم تعقيم الكلية عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، كما تم تعقيم القاعات وتجهيزها بحيث تكون هناك مسافة متر ونصف بين كل طالب والآخر، من مختلف الاتجاهات.

كما قررت الكلية عقد الامتحانات على فترات، لتقليل تواجد أعداد الطلاب المتواجدين في الفترة الواحدة.

تجدر الإشارة إلى أنّه جار الإعلان عن جداول الامتحانات بباقي الكليات خلال الأيام المقبلة.