في 10 نقاط.. أبرز ما جاء في أول اتصال هاتفي بين العاهل السعودي وبايدن

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عددا من الملفات التي تهم الجانبين، وذلك في أول اتصال هاتفي بين العاهل السعودي والمسؤول الأمريكي، منذ تولي بايدن، الرئاسة الأمريكية في 20 يناير الماضي.

«الوطن» ترصد أبرز النقاط التي تناولها الملك سلمان وبايدن، خلال الاتصال الهاتفي بينهما:

1- بحث موضوع الأمن في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

2- التأكيد على عمق العلاقة التي تربط بين السعودية والولايات المتحدة.

3- التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

4- أكد بايدن، أن إدارته تسعى لتطوير أواصر الصداقة وتمتين العلاقات مع السعودية.

5- بحث سلوك إيران في المنطقة وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، ودعمها للجماعات الإرهابية.

6- وجه الملك سلمان شكره لبايدن على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن السعودية ضد جماعات تساندها إيران، في ظل تأكيد الرئيس الأمريكي بعدم السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي.

7- مناقشة الأزمة اليمنية، وجهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإحلال الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن.

8- أكد الملك سلمان حرص السعودية على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

9- أثنى بايدن على دعم المملكة العربية السعودية لجهود منظمة الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

10- شدد الرئيس الأمريكي على التعامل الإيجابي للسعودية، فيما يتعلق بقضية الناشطة لجين الهذلول، ومساندة الرياض لقضايا حقوق الإنسان في المنطقة.