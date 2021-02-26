التعليم تكشف تفاصيل امتحانات الهوية القومية للمدارس الدولية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية، حول تفاصيل وضوابط امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية)، وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونبهت الوزرة على ما يلي:

للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي:

- سيتم عقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) في الفصل الدراسي الأول.

- سيتم عقد اختبارات ورقية مجمعة في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

- باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية، والتربية الوطنية) ستعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

- سيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية)، بنفس ضوابط وتوقيتات امتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المدارس الرسمية.

- باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية، والتربية الوطنية) ستعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي:

- ستعقد الامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية للطلاب المقرر لهم أداء امتحانات ورقية، ماعدا (التربية الدينية والتربية القومية) في الفصل الدراسي الأول.

- ستعقد امتحانات ورقية مجمعة في أخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

- باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية، والتربية الوطنية) ستعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني أسوة بطلاب المدارس الرسمية.

ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية:

- تحسب نتيجة الطالب في نهاية العام بناءً على الدرجة الحاصل عليها في امتحان الفصل الدراسي الأول، ومتوسط الدرجات الحاصل عليها في الامتحانات، التي تعقد في شهر مارس وأبريل ومايو.

تفاصيل امتحانات الهوية القومية لطلاب مدارس المتفوقين

وكشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات العام الدراسي 2020- 2021 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) وقررت أنه نظرا للطبيعة الخاصة لمدارس Stem، ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة.