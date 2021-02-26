تراجع سعر «بيتكوين» إلى 47202 دولارا.. وانخفاض «داو جونز» 561.36 نقطة

سجل سعر عملة «بيتكوين» الرقمية، أمس الخميس، تراجعا جديدا في قيمتها السوقية بلغ 5%، ليتراجع السعر إلى 47202 دولارا بعد أن فاق الـ58 ألف دولار الأحد الماضي.

و«بيتكوين» هي شبكة جامعة توفر نظاما جديدا للدفع، ونقودا إلكترونية بشكل كامل، ويتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء.

وكان مؤسس شركة «مايكروسوفت» الأمريكية بيل جيتس، قال في وقت سابق، إن التعاملات المالية عبر شبكة عملة «البيتكوين» تستهلك كهرباء أكثر من أي طريقة أخرى لتحويل الأموال، مؤكدا أنه لا يعتزم الاستثمار في «البيتكوين».

من جانبها، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضا حادا عند الإغلاق، أمس الخميس، وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 561.36 نقطة بما يعادل 1.76% إلى 31400.5 نقطة، فيما تراجع «ستاندرد آند بورز» 96.12 نقطة ليسجل 3829.31 نقطة.

وانخفض مؤشر «ناسداك» 478.54 نقطة أو 3.52% إلى 13119.43 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وسجلت أسعار النفط أمس الخميس، تباينا مع استئناف المصافي في ولاية «تكساس» الأمريكية الإنتاج عقب عاصفة ثلجية ضربت الولاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت «تسليم أبريل» 16 سنتا، بما يعادل 0.2%، ليتحدد سعر التسوية عند 66.88 دولارا للبرميل، كما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 31 سنتا أو 0.5% إلى 63.53 دولار، مسجلا أعلى سعر إغلاق له منذ مايو 2019 م.

وفي سياق آخر، ارتفعت أسهم «جيم ستوب»، عقب تغريدة غامضة حول الآيس كريم سهل التقديم، من أحد أعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين، المستثمر الأمريكي ريان كوهين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن سهم «جيم ستوب»، ارتفع في جلسة بـ«وول ستريت» بنسبة 80%، إلى 164 دولارا، بعد يوم واحد من ارتفاع الأسهم بأكثر من 100%.

وكان كوهين، ترك تغريدة غامضة عبر حسابه، كانت عبارة عن صورة غامضة لآيس كريم ماكدونالدز الناعم، مصحوبة برمز تعبيري لضفدع.