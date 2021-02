«حديث المساء».. وزراء التضامن والرياضة وقائد القيادة الأمريكية

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «التوك شو» المسائية ليوم الخميس، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي جاءت في كل برنامج، إذ ناقشت بعض القضايا والمسائل المهمة في مصر، وحديث المساء نرصده لكم كما يلي:

شردي يجري مداخلة مع وزيرة التضامن الاجتماعي

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، عدة مداخلات في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع بعض المسؤولين والشخصيات العامة، مثل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة.

وفي الفقرة الحوارية الأولي استضاف شيماء النجار، صاحب أول «براند» مصري لصناعة الملابس التي تناسب المرضى، وفي الفقرة الحوارية الثانية استضاف هبة محمد علي، الكاتبة الصحفية حول كتاب لبني عبدالعزيز قصة امرأة حرة.

«مساء dmc» يستضيف فريق موسيقي عالمي

وأجرى الإعلامي رامي رضوان، عدة مداخلات هاتفية، في برنامجها «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، بينها مداخلة مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزينب يوسف شعبان، نجلة الفنان يوسف شعبان والدكتور أحمد سعيد، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية ولوكا عبدالنور، أول راقص بالية مصري يفوز بجائزة Prix de Lausanne العالمية.

وفي الفقرة الحوارية، استضاف رضوان، فريقا موسيقيا، يتحدث عن حفل معبد أبو سمبل، وتحدث مع توماس هوفدينج، أحد أعضاء الفريق الموسيقي who Made who وجيبي كاجيلبرج، أحد أعضاء الفريق الموسيقي who Made who.

يحدث في مصر يستضيف قائد القيادة الامريكية

واستضاف برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر» قائد القيادة المركزية الامريكية في لقاء خاص.

وأجرى مداخلات مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كشف فيه تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف.

كما شرح الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات الخدمات الحكومية، التي تقدمها منصة مصر الرقمية، في مداخلة هاتفية مع البرنامج.