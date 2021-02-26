أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس اليوم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي تقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، والإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة طقس اليوم الجمعة؛ إذ توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرو والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

الطقس ليلا شديد البرودة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنه وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 26 فبراير 2021

القاهرة: العظمى 21 والصغرى 10.

الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 11.

مرسى مطروح: العظمى 18 والصغرى 11.

سيوة: العظمى 21 والصغرى 10.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 13.

دمياط: العظمى 20 والصغرى 12.

الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 10.

السويس: العظمى 21 والصغرى 11.

العريش: العظمى 19 والصغرى 10.

طابا: العظمى 21 والصغرى 13.

سانت كاترين: العظمى 17 والصغرى 5.

شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 15.

الغردقة: العظمى 24 والصغرى 14.

الفيوم: العظمى 21 والصغرى 9.

بني سويف: العظمى 22 والصغرى 9.

المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.

أسيوط: العظمى 22 والصغرى 8.

سوهاج: العظمى 23 والصغرى 9.

قنا: العظمى 23 والصغرى 10.

الأقصر: العظمى 24 والصغرى 10.

أسوان: العظمى 24 والصغرى 10.

الوادي الجديد: العظمى 23 والصغرى 10.