أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-2-2021 في مصر

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 26 فبراير، حالة من الاستقرار، وذلك بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات أمس بمقدار 9 جنيهات في محلات الصاغة.

وفي هذ الصدد، تقدم «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الاقتصاد التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 891 إلى 894 جنيهًا.

الذهب عيار 21

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 780 إلى 782 جنيهًا.

الذهب عيار 18

كما يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 669 إلى 670 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس، بين 6240 و6256 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب بين 891429 و893714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة بين 27723 و27795 جنيهًا.

تذبذب في المعدن الأصفر

كانت قد شهدت أسعار الذهب خلال الشهرين الماضيين، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، حيث مر المعدن النفيس بكثير من التغيرات خلال العام الماضي، ويعتبر المؤثر الأول في أسواق المال، لكن مؤخرًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجود تحفيزات اقتصادية، تراجع الذهب في أسواق المال.

إجراءات يجب اتباعه عند شراء المشغولات الذهبية

وكان قد نصح في وقت سابق، نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المقبلين على الزواج باختيار الوقت الذي يشهد المعدن الأصفر انخفاض به لشراء الشبكة الذهب، على أن يتجنبو البيع إلا في حالة الضرورة.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الذين يمتلكون آلاف الجنيهات، يمكنهم الاستثمار في الذهب، أما أصحاب الملايين يمكنهم الاستثمار في العقارات.

من جهته، قدم حسين عبدالصبور تاجر مشغولات الذهب، نصائح للتأكّد من شرائه كيفية الاستدلال والتفرقة بين الذهب الصيني والعادي تتمثل في أن يتم شراء مشغولات ذهبية من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو يحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن يحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر.

وأضاف حسين، أنه يحب الابتعاد عن شراء الذهب إلكترونيًا لأن ذلك من شأنه أن يعرض صاحبها للنصب لأن «الأونلاين» يكون غير مشاهدة المشغولات على أرض الواقع والتأكد منها ومن وجود الدمغة، بجانب أنه لا يتمّ الحصول على فاتورة، كما أن درجة معان الذهب الصيني تكون أعلى من الذهب الأصلي بسبب المواد الكيميائية، ونسبة النحاس التي تضاف إلية، وملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب، ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنّها غالبًا مضافة إلى المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب.