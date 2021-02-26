وزيرة التضامن: «2 كفاية» ينفذ 249 ألف زيارة خلال يناير الماضي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»، مستمر فى تقديم خدماته بفعاليه ، على الرغم من جائحة كورونا.

وأشارت القباج إلى أن المثقفات المجتمعيات يقمن باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، لافتة إلى أن المشروع مازال يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من تكافل سواء من خلال التوعية، أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع في الحد من الزيادة السكانية، كمشكلة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لما لها من تأثير علي معدلات التنمية.

نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت ١١٥٪؜

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه خلال شهر يناير الماضي، بلغ عدد زيارات طرق الأبواب 249,200 ألف زيارة من إجمالي 5 مليون و306 ألف و713 زيارة، مشددة على أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت ١١٥٪؜ .

وأوضحة أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة، وصل إلى 41 ألف و642 سيدة من إجمالى 745 ألف و 782 سيدة .

107 ألف سيدة ترددن على عيادات تنظيم الأسرة

ولفتت نيفين القباج إلى أنه خلال شهر يناير الماضى وصل عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة إلى 5974 سيدة، من إجمالى 107,456 سيدة خلال الفترة منيناير 2019حتى 31 يناير 2021.

من جانبها أكدت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية ، أن دور وزارة التضامن الاجتماعى هو دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، موضحة أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع .

الانتهاء من تطوير وتجهيز عدد ٦٤ عيادة تنظيم أسرة

وتابعت أنه وفي هذا الإطار فقد تم الانتهاء من تطوير وتجهيز عدد ٦٤ عيادة تنظيم أسرة وتزويدها بالقوى البشرية من أطباء وتمريض وتوفير الحافز المادى لهم.

واستطردت ديزيريه أن المشروع ركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى في معدلات الإنجاب، وهم 10 محافظات بداية من الجيزة إلى الصعيد والبحيرة، لافتةً إلى أن الأماكن الأعلى في معدلات الإنجاب هي الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.

واستكملت أنه تم التعاقد مع 108 جمعيات أهلية بالمحافظات العشر المستهدفة، وتدريب عدد من كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة لإدارة المشروع بالجمعيات الأهلية الشريكة وتدريب المتطوعات للعمل كمثقفات مجتمعيات.