2 بس علشان ياخدوا حقهم.. مشرف «2 كفاية»: نستهدف 4 ملايين سيدة بـ20 محافظة

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، المشرف على مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، إن المشروع يستهدف مليون سيدة، وهناك 64 عيادة تنظيم أسرة ستزيد إلى 400، ضمن خطة الوزارة في المشروع القومي لتنظيم الأسرة.

تنفيذ أكثر من 5 ملايين زيارة «طرق أبواب»

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أن الوزارة نفذت أكثر من 5 ملايين زيارة «طرق أبواب»، للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، مستهدفة نحو مليون سيدة، وكل سيدة جرت زيارتها 5 مرات.

وأوضح أنّ هناك 700 ألف سيدة جرى تحويلهن لعيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والعيادة الأهلية التي جرى تأسيسها من واقع هذه الزيارات، بخلاف تنظيم 4 آلاف ندوة و42 فعالية «مسرح شارع»، وأكثر من 100 ألف سيدة جرى تحويلها على 64 عيادة، أسستها وزارة التضامن بمشاركة 108 جمعيات أهلية، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

وأشار المشرف العام على «2 كفاية»، إلى أنه سيتم استهداف 4 ملايين سيدة الفترة المقبلة في 20 محافظة، مؤكدا أن الـ10 محافظات التي يتم العمل بها حاليا، هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان»، وسيتم التوسع حتى تصل إلى 20 محافظة، وتزيد العيادات إلى 400.

وأشار إلى أن محاور الخطة الاستراتيجية لضبط النمو السكاني، تشمل جزء توعية وآخر لتطوير الخدمة ورقمنة البيانات والتمكين الاقتصادي، الذي يشمل مشروعات متناهية الصغر للسيدات المستهدفات.

وأوضح أنّ السيدة التي لديها مشروعا صغيرا أو خاصا بها، يكون معدل الإنجاب لديها أقل، لذلك سيتم دعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على قضية تنظيم الأسرة.

40 حلقة على إذاعة القرآن الكريم للحديث عن الصحة الإنجابية

ولفت إلى بث 40 حلقة على إذاعة القرآن الكريم بعنوان «دقيقة أسرية»، تحدّثت عن تفاصيل الصحة الإنجابية، ورأي الدين في موضوع تنظيم الأسرة، فضلا عن كتاب كتبه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن تنظيم الأسرة.

يشار إلى أن جريدة «الوطن» أطلقت حملة «2 بس عشان ياخدوا حقهم» للتحذير من الزيادة السكانية العشوائية، بالتزامن مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطورة هذه القضية التي تؤثر على جني ثمار التنمية، ولا يشعر بها المواطن أمام زيادة معدلات الإنجاب سنويا.