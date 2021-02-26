تحيا مصر: مليون طالب و66 ألف مواطن استفادوا من «نور حياة» رغم كورونا

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إن مبادرة «نور حياة» تعمل حاليا في 19 محافظة منذ إطلاقها في يناير 2019، من خلال قوافل متنقلة في مراكز الشباب أو أماكن يتم تحديدها كنقطة التقاء لتجميع المواطنين فيها لإجراء الكشف الطبي للنظارة أو تسليم العلاج، ويجرى الكشف بشكل مبدأي، وإذا تطلبت الحالة تدخلا جراحيا يتم تسليمها علاج من الصيدلية أو إجراء كشف نظارة، وفي الأسبوع التالي يتم تسليمها للشخص من خلال منظمات المجتمع المدني.

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه إذا كانت الحالة تتطلب تدخل جراحي تحول لأقرب مستشفى عسكري تشارك مع الحملة من ضمن 17 مستشفى عسكري على مستوى الجمهورية، إضافة لـ3 مستشفيات تتبع وزارة الداخلية، وذلك لإجراء العملية أو التدخل الجراحي المطلوب بالمجان.

وأوضح أن الحملة في مرحلتها الأولى تستهدف مليون طالب و20 ألف مواطن، وبالفعل تم الوصول حاليا لـ مليون طالب و66 ألف مواطن رغم جائحة كورونا، كما أن القافلة الواحدة تستقبل 300 مواطن في اليوم، إضافة للعمل يومي الخميس والجمعة، وسيتم تكثيف الجهود مع تخفيف حدة الجائحة.

وأوضح أن الصندوق يسعى بالتكامل مع كل الجهود التي تقوم بها الدولة من خلال أنشطة في الرعاية الصحية أو في توفير سكن كريم أو في التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية وصولا لمواجهة الكوارث والأزمات مثلما حدث في أزمة السيول أو مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أنهم يسعون لاستخدام الموارد الموجودة بالصندوق أحسن استغلال من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت أن وزارة الصحة تشارك في الحملات التي يطلقها الصندوق، إضافة لهيئة الشراء الموحد، وأكثر من 500 جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني على مستوى الجمهورية، بحيث لا يتم تكرار الجهود مع أي طرف، وتحسين الخدمة المقدمة مثل حملة «نور حياة» أو «كلنا جنبك»، في إحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي، والتي وصلت نسبتها لـ 40% من أجهزة الغسيل الكلوي.