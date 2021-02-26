6 ساعات بغرفة العمليات.. تفاصيل جراحة شيري عادل داخل أحد المستشفيات

غادرت الفنانة شيري عادل المستشفى، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، أمس الأول، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال مصدر، لـ«الوطن»، إن الفنانة شيري عادل خضعت للعملية الجراحية الدقيقة، والتي استمرت نحو 6 ساعات كاملة، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية، أصابتها خلال الأيام الماضية.

وأجريت العملية الجراحية لـ شيري، بعدما منعت من تناول الطعام والشراب، قبل إجراء الجراحة، ثم قيَّم طبيب التخدير حالتها، وخضعت بعدها لجرعة من «البنج» لتستمر الجراحة نحو 360 دقيقة حتى استردت وعيها.

وأضاف المصدر، أن شيري عادل تتكتم على طبيعة الجراحة في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تعلن عن تفاصيلها بنفسها، خلال الأيام القليلة المقبلة.

فارس بلا جواز

وتستعد شيري لبدء تصوير مشاهدها بمسلسل «فارس بلا جواز»، مع الفنان مصطفى قمر خلال الفترة القادمة، تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ أنها تشارك كضيفة شرف من خلال قصة واحدة ،ومن المقرر أن تستغرق 5 أيام تصوير.

باب السما

كما تستعد شيري بعد رمضان للعودة مرة أخرى للسينما، من خلال فيلم «باب السما»، مع المخرج محمود كامل وهاني عادل ومحمد عادل وشريف سلامة.

وتعتبر عودة شيري للسينما بعد غياب 4 أعوام، حيث كان آخر عمل لها فيلم «فين قلبي»، مع مصطفى قمر ويسرا اللوزي والذي حقق نجاح في شباك السينما، كما تنتظر عرض فيلم «طلعت حرب» مع المخرج مجدي أحمد علي خلال الفترة القادمة، والذي توقف الفترة الماضية بسبب تصاريح الرقابة، والفيلم من الأعمال التي تضم عدد كبير من النجوم، منهم محمود قابيل وعبير صبري وغيرهم من الفنانين.

وكانت شيري عادل قدمت قصة من قصص مسلسل «إلا أنا» في حكاية «أمر شخصي»، والتي شهدت تقديمها بطريقة مختلفة تماما عن القالب الذي وضعت به، فناقش المسلسل حقوق الغارمات، وشاركها في بطولته محمد عادل ومعتز هشام ونهال عنبر، ومن إخراج محمود كامل.

وفي الأسابيع الأخيرة علم «الوطن» أن شيري مرت بحالة نفسية سيئة جعلتها تبتعد عن الأشخاص المحيطين بها، وذلك بسبب ارتباط اسمها مجددا بمعز مسعود بعد زواجه من حلا شيحة.