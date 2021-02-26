5 أماكن رئيسية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسكندرية

تنطلق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، الأحد المقبل ضمن الحملة القومية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وتنشر «الوطن»، أماكن تطعيم شلل الأطفال في الإسكندرية، حيث جرى تخصيص 5 أماكن ثابتة بمنطقة وسط، هي: «مكتب صحة محرم بك، مكتب صحة العطارين، مكتب صحة غربال» بالإضافة إلى التطعيم في منطقة الجمرك الطبية ومنطقة غرب الطبية، غلى جانب فرق متحركة تغطي تلك المناطق.

وتقدم الحملة التطعيم في هيئة «نقط» للأطفال من عمر يوم إلى 4 أشهر، وفي هيئة «حقن» من عمر 4 أشهر إلى 5 سنوات، ولا توجد موانع للتطعيم باستثناء: «أمراض نقص المناعة واللوكيميا واليمفوما، والمتناولون للكورتيزون لفترات طويلة أو أدوية سرطان» كما أنه لا يؤثر علي أي تطعيم روتيني تم تناوله.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة تستهدف تطعيم 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية، بينهم 2662 طفل عربى وأجنبى من المقيمين فى البلاد، وتتم بواسطة 1886 فريقا طبيا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم في المنازل.

وأوضح أن إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية، يبلغ حوالى 4600 فرد ما بين أطباء وتمريض ومراقبيين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، لافتا أن وزارة الصحة وفرت ما يزيد عن 49 الف زجاجة من الطعم تحوى كل زجاجة على 20 جرعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تستمر فى تنفيذ حملات قومية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات بهدف استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض رغم أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من المرض منذ عام 2006.