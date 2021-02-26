لدعم الطلاب.. توصيل التليفونات والإنترنت لمنطقة الإسكان بعزبة البرج

أعلن محمد أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط استجابة الأجهزة التنفذية لمطلب أهالى منطقة الإسكان الجديد بعزبة البرج، وتوصيل خطوط تليفونات أرضية وانترنت، للاحتياج الشديد لها بعد اعتماد طلبة المدارس والجامعات على التعليم الهجين والتواصل عن بعد من المدارس.

وقال عضو البرلمان في تصريح له، اليوم، أن وزارة الإتصالات وافقت على إدراج المنطقة ضمن خطة FTTH بما يعني وصول كابل الاتصالات الفايبر من السنترال للعميل مباشرة لضمان جودة أعلى وسرعة أكثر حيث أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية وتضم مدرستين ومعهدا أزهريا وفى أشد الاحتياج لتوصيل التليفونات .

كما أعلن حجازي الموافقة على توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت وتقنية الوحدات الذكية لعزبة 6 بكفر البطيخ بعد توفير كابينة وتركيبها وذلك خلال الربع الأول من هذا العام، تلبية لطلب النائب حيث يتم التنفيذ بإشراف ومتابعة وكيل وزارة الاتصالات ومدير عام سنترالات محافظة دمياط .

ووفقا لتعليمات وزير الإتصالات و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع كفاءة خدمات التليفونات وسرعة الانترنت لضمان أعلى تقنية عالمية لتكنولوجيا الإتصالات للتحول الرقمى وزيادة السرعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة لجميع المواقع وتوصيل الخدمة لربوع المحافظة.

وفي وقت سابق أعلن النائبان وليد صلاح التمامي و محمد علي أبو حجازي، عضوا مجلس الشيوخ، بدمياط، دعمهما ماليا لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى السرو، لتركيب شبكة الغازات والستائر الطبية ب، ضمن مبادرة «نحن معك»، لتطوير المؤسسات والمنشآت الطبية لتقديم خدمة مميزة.

أقرأ أيضا:-

تكليف مدير دمياط العام للقيام بأعمال مدير صحة السويس