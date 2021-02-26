«البريد»: صرف معاشات شهر مارس الاثنين المقبل على 3 شرائح

تنهي الهيئة القومية للبريد خلال ساعات، كافة إجراءات صرف المعاشات والتي تبدأ صرفها لشهر مارس للمستفيدين، بدءًا من الاثنين المقبل، ويحق لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي وكارت ميزة، صرف استحقاقاته التأمينية، وأن يصرف معاشه من ماكينات الصراف الآلي، المقدر عددها بنحو 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية بدءًا من 1 مارس المقبل.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف الاستحقاقات التأمينية والمعاشات للشرائح الأولى والثانية والثالثة بحسب القيمة المالية.

وقالت مصادر بالهيئة، إنه سيتم تواجد مندوبي البنوك المصرية داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة، مؤكدًا أنه مع استمرار الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، واستمرارًا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، ومواجهة تحدي فيروس كورونا.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر الماضية.

وأوضحت أن منافذ الهيئة جُهزت لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الشريحة الأولى، والمقدر عددهم بـ2.4 مليون مواطن، لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارًا من صباح يوم الاثنين المقبل، ويستمر حتى الثلاثاء 2 مارس، لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.

أما مواعيد صرف الشريحة الثانية، فستكون للمستفيدين والبالغ عددهم 2 مليون و400 ألف مستفيد يومي الأربعاء والخميس، 3 و4 مارس، لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، ثم تليهم الشريحة الثالثة البالغ عددها مليون و700 ألف لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.

وأكدت المصادر، أن الهيئة تعمل حاليًا لنشر ما يقرب من 150 ماكينة صراف آلي جديدة؛ لتقليل الزحام على الماكينات المنتشرة في أغلب مكاتب الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة القومية للبريد، تمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4 آلاف فرع، ومنذ 3 سنوات نفذت خطة لتطوير المكاتب لتكون مشابهة للبنوك، وتوسعت في تقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتبها.