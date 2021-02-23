مواعيد صرف «شرائح المعاشات» من البريد: «1000 في اليوم الأول»

تعتزم 4 آلاف مكتب بريد في محافظات الجمهورية، صرف معاشات شهر مارس للمواطنين، اعتباراً من أول مارس، في وقت قالت مصادر بـ«هيئة البريد» إنَّها استعدت لعملية الصرف، بما يتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعي تجنباً للزحام، ومنعاً لإصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

3 شرائح للصرف تجنباً للزحام

«1 و2 مارس سيتمّ فيهما صرف معاشات المواطنين والتى تقل عن 1000 جنيه» بحسب مصادر قالت لـ«الوطن» إنَّ الهيئة ستصرف معاشات الأول من 2000 جنيه يومي 3 و4 مارس، بينما خصصت يومي 5 و6 مارس لصرف معاشات المواطنين التى تزيد عن 2000 جنيه.

صرف منحة الـ500 جنيه عبر ماكينات صراف البنوك

وأوضحت المصادر، أنَّه سيتزامن صرف المعاشات مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، لافتةً إلى أنَّه تمّ مراعاة ذلك بالتنبيه على المستفيدين بإمكانية الصرف عبر كروت «إيزي باي» المجانية والتي تتيح لهم سحب المنحة عبر ماكينات الصرف الآلي.

وقالت مصادر بهيئة البريد، إنَّ الهيئة تستعين حالياً بمكاتب بريد متحركة خاصة في أوقات صرف المدفوعات والاستحقاقات المالية التي تتطلب تواجد كثيف من المواطنين بمكاتب البريد، لمنع الازدحام والتكدس والتيسير على المستفيدين من عدم الوقوف بطوابير طويلة.

وبإمكان أصحاب المعاشات تحويل صرف معاشاتهم من مكاتب البريد إلى البنوك، ولكن يشترط إخطار التأمينات الاجتماعية أولاً، علماً أن المواطنين يحصلون على عدة مزايا حال تحويل صرف المعاش من البريد إلى البنوك، أبرزها أنَّ البنوك أقل زحامًا من مكاتب الهيئة القومية للبريد، إضافة إلى أنَّها تمتلك نحو 14 ألف مكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية تسمح للمواطنين صرف معاشاتهم من خلالها.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريبًا خلال العام الجاري، وبلغ الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه، ويتمّ البدء في صرف المعاشات مع نهاية كل شهر ميلادي عبر مكاتب البريد وعدد من الجهات الأخرى التي تصرف أيضًا المعاشات.