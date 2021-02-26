التحفظ على 25 طن كبدة فاسدة في حملة بالقليوبية

ضبطت مباحث التموين فى القليوبية ثلاجه لحفظ اللحوم بداخلها 25 طنا من الكبدة المجمدة، غير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ الصلاحية، وجري التحفظ على الكمية وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العقيد أحمد العليم رئيس مباحث التموين يفيد بورود معلومات بوجود ثلاجة تقوم بتوريد كبده مجمدة فاسدة وتوزيعها على المحلات.

واستهدفت حملة مكبرة الثلاجة وبالتفتيش عثر بداخلها على 3.25 طن كبده مجمدة وبفحصها تبين أنها غير صالحة للاستخدام كما تبين أن تاريخ الصلاحية المدون على المضبوطات منتهي وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية ومحلات بيع السلع أسفرت عن ضبط مصنع لانتاج الوجبات الجاهزة عثر به على 2.92 طن دجاج يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك وضبط مخبز استولى صاحبه على مبلغ قدره 10ملايين جنيه بإثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين يفيد بقيام حملة مكبرة على محلات ومصانع حفظ السلع وبيعها، أسفرت عن ضبط مخزن تابع لمصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص عثر به على 2.92 طن دواجن مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة و 1.57 طن أرز وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة.