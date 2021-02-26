لأول مرة.. أورام الإسماعيلية توفر خدمات المسح الذري لمرضى السرطان
كتب:
عمرو الورواري
12:19 م | الجمعة 26 فبراير 2021
الدكتور محمد النخيلي مدير المستشفى يتوسط العاملين بالمستشفى
قال الدكتور محمد النخيلي مدير مستشفى أورام الإسماعيلية إن المستشفى أعلن عن تقديم خدمات المسح الذري لأول مرة، منذ بداية العام الجاري، وأضاف أن المستشفى يستقبل المرضى لعلاجهم علي نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي أو العاملين بهيئة قناة السويس إضافة إلي تقديم الخدمات الطبية بنظام التعاقد للشركات أو المصالح الأخري والهيئات.
وأشار النخيلي، في تصريح له، اليوم، إلى أن المستشفى وفر 5 أنواع من المسح الذري، كمسح ذري على العظام، مسح ذري على الكلى، مسح ذري على الغدة الدرقية، مسح ذري على الغدة الجار درقية، ومسح ذري على القلب.
وأعلن النخيلي عن وصول جهاز فحص الثدي الرقمي «Digital mammography»، التابع للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي، مشيراً إلي أنه من الممكن استفسار المرضى من خلال التوجه لقسم حسابات المرضى، وقسم الأشعة التشخيصية بمقر المستشفى لحجز الخدمات الطبية.
ولفت إلى أن الجهاز الجديد يمكنه تصوير الثدي بدقة عالية، وتكمن أهميته في قدرته على مساعدة الطبيب في الكشف عن الأورام السرطانيّة حتى الصغير منها، مشيرا إلى الكشف المبكّر عن وجود هذه الأورام، يزيد من فرص التخلّص من هذه الأورام في وقتٍ مبكّر قبل أن تُلحق الضرر بالجسم أو تنتقل إلى الثدي الآخر أو لأعضاء الجسم الأخرى.
ووصف الجهاز بأنه أفضل جهاز تصوير للثدي الرقمي ماموجرام وفقًا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة تقارب ثلاثة ملايين جنيه، وذلك سعيًا لتحديث وتطوير الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على مستشفى الأورام التعليمي.
ونوه إلى مجانية الفحص لمرضي الأورام، موضحًا أن مواعيد الكشف والفحص، تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحًا، ماعدا الجمعة والعطلات الرسمية، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة عند الحضور للمستشفى، هي بطاقة الكشف المبدئي والتسجيل.