لأعمال هندسية.. توقف ضخ المياه بترعة السلام في الإسماعيلية أسبوعين
كتب:
عمرو الورواري
09:53 ص | الجمعة 26 فبراير 2021
محطة رفع مياه
قالت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن الجهات المعنية ستوقف ضخ المياه بسحارة ترعة السلام لمدة أسبوعين بدءًا من أمس الخميس بسبب أعمال هندسية لربط محطة الرفع علي مصرف بحر البقر بسحارة السلام أسفل قناة السويس بالبر الغربي، وأضافت المصادر أنه سيجرى ربط مخرج السحارة بمحطة التنقية بالبر الشرقي وهو ماسيؤثر علي إنخفاض مناسيب المياه بترعة السلام ما يتدعي غلقها.
وكان اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلن انتهاء أعمال رفع كفاءة وتأهيل لوحات، الكهروميكانيكي، ولوحات التشغيل، وتطهير البيارات الرئيسية، لمحطة رفع صرف صحي أبو عطوة الرئيسية، وإعادة ضخ مياه الشرب للمواطنين بمدينة الإسماعيلية، بعد انقطاعها لمدة 10 ساعات، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة التي كانت تتم بالمحطة.
وقال «عصمت»، إن محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، هي محطة التجميع الرئيسية لمدينة الإسماعيلية، وتصرف أكثر من 180 ألف متر مكعب يوميا الي محطة معالجة صرف سرابيوم، وذلك عن طريق أجهزة الطرد بقطر 1200، بطول 9 كيلو، وتعمل المحطة من خلال 6 محركات وطلمبات عملاقة تعمل طوال 24 ساعة بالتناوب.
وأضاف أن الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، مستمرة وتشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفح المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.
وبحسب بيان رسمي لشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، تابع رئيس الشركة على مدار الساعات الماضية أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه مغذية لرافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، والمغذي لمناطق البعالوة والجزيرة الخضراء ووادي الملاك والشروق والقصاصين والمحسمة القديمة ورافع أبو عليان بعد انقطاع المياه.
وقال بيان رسمي للشركة أن كسر مفاجئ حدث بخط طرد 600 مم GRP رافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة استغرقت 12 ساعة متواصلة بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بالمنطقة.