لأعمال هندسية.. توقف ضخ المياه بترعة السلام في الإسماعيلية أسبوعين

قالت مصادر بديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن الجهات المعنية ستوقف ضخ المياه بسحارة ترعة السلام لمدة أسبوعين بدءًا من أمس الخميس بسبب أعمال هندسية لربط محطة الرفع علي مصرف بحر البقر بسحارة السلام أسفل قناة السويس بالبر الغربي، وأضافت المصادر أنه سيجرى ربط مخرج السحارة بمحطة التنقية بالبر الشرقي وهو ماسيؤثر علي إنخفاض مناسيب المياه بترعة السلام ما يتدعي غلقها.

وكان اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلن انتهاء أعمال رفع كفاءة وتأهيل لوحات، الكهروميكانيكي، ولوحات التشغيل، وتطهير البيارات الرئيسية، لمحطة رفع صرف صحي أبو عطوة الرئيسية، وإعادة ضخ مياه الشرب للمواطنين بمدينة الإسماعيلية، بعد انقطاعها لمدة 10 ساعات، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة التي كانت تتم بالمحطة.

وقال «عصمت»، إن محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، هي محطة التجميع الرئيسية لمدينة الإسماعيلية، وتصرف أكثر من 180 ألف متر مكعب يوميا الي محطة معالجة صرف سرابيوم، وذلك عن طريق أجهزة الطرد بقطر 1200، بطول 9 كيلو، وتعمل المحطة من خلال 6 محركات وطلمبات عملاقة تعمل طوال 24 ساعة بالتناوب.

وأضاف أن الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، مستمرة وتشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفح المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وبحسب بيان رسمي لشركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، تابع رئيس الشركة على مدار الساعات الماضية أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه مغذية لرافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، والمغذي لمناطق البعالوة والجزيرة الخضراء ووادي الملاك والشروق والقصاصين والمحسمة القديمة ورافع أبو عليان بعد انقطاع المياه.

وقال بيان رسمي للشركة أن كسر مفاجئ حدث بخط طرد 600 مم GRP رافع وخزان الدوايدة بالتل الكبير، وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة استغرقت 12 ساعة متواصلة بمعرفة فرق الصيانة والشبكات بالمنطقة.