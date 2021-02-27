غدا.. طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحاني «اللغة العربية والجبر»

تبدأ غدًا الأحد أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي الطلاب مادتي اللغة العربية، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، داخل المدارس بشكل إلكتروني، عن طريق استخدام أجهزة التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان اللغة العربية يبدأ غدًا في تمام الساعة 9 صباحًا لمدة 90 دقيقة، على أن يبدأ الامتحان الثاني وهو الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، في تمام الساعة 11 والنصف، وأن مدة الإجابة على الامتحان للطلاب 90 دقيقة أيضًا.

وأكدت «التعليم» أنه سيتم إعادة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في العديد من الحالات، والأولى أن يكون الطالب لديه عذر قانوني أو صحي يمنعه من أداء الامتحان في توقيته المُعلن، مع إحضار إثبات على ذلك، أما الحالة الثانية فهي إذا واجهت الطالب أو الطالبة مشكلة داخل لجنة الامتحان تمنعه من أداء الامتحان مثل زملائه وفي هذه الحالة يتم اعتمادها وإعادة الامتحان للطالب مرة أخرى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الحالة الثالثة والأخيرة هي أن يكون الطالب متواجدًا في نفس توقيت عقد الامتحانات خارج مصر، ولديه ظروف قهرية تمنعه من العودة إلى مصر وأداء الامتحانات، وفي تلك الحالة أيضًا يُمكن للطالب إعادة امتحانه مرة أخرى داخل المدارس.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع لجان الامتحانات

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع لجان الامتحانات بمختلف المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء بارتداء الطلاب والمراقبين والمشرفين الكمامات الطبية، أو تعقيم كافة لجان الامتحانات بشكل يومي، من أجل الحفاظ على جميع أفراد منظومة الامتحانات.