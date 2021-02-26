ما هي مواد الهوية القومية ومن يؤدي امتحانها؟.. وزير التعليم يجيب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مواد الهوية، هي مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والدين والتربية القومية.

وأوضح شوقي، أن مواد الهوية، خاصة بالمدارس القومية فقط، قائلا في منشور له على صفحته الشخصية: «لمن يسأل ما هي مواد الهوية هي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والدين والتربية القومية بالنسبة للمدارس الدولية».

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن ضوابط تنظيم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية ومدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM)، موضحة أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل لمرحلة التعليم الأساسى، ستقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان مجمع لمادتى (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي، على أن يتكون امتحان اللغة العربية للمرحلة الإبتدائية من (10) أسئلة والدرجة العظمى (100) درجة، ويتكون امتحان الدراسات الاجتماعية من(4) أسئلة والدرجة العظمى (40).

وتنطلق بعد غد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كتعقيم لجان الامتحانات، وحث الطلاب على ارتداء الكمامات الطبية.

وكشفت مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، أنه في حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا، أثناء الامتحانات سيتم تحويله إلى أقرب مستشفى عزل، ومتابعة حالته الصحية بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط.

وشدد المصدر على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة، موضحا أن الوزارة حرصت على التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، وذلك للاستعداد للامتحانات، مؤكداً أن الوزارة حريصة على سير العملية الإمتحانية بشكل جيد، وحماية الطلاب من أي خطر.

ونوه إلى ضرورة عدم حضور أولياء الأمور إلى لجان الامتحانات تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد.