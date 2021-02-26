ردا على الشائعات.. تسجيل شقة بـ400 ألف يحتاج 11 ألف جنيه

قبل أيام من تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020، التي سيجري العمل بها بداية من 6 مارس المقبل، وفي ظل التأكيد الحكومي على أن التعديلات هدفها تشجيع المواطن على تسجيل شقته أو عقاره بالطرق الصحيحة.

تعمد البعض بث معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رسوم التسجيل الخاصة بالشقق، والتي تتضمن وفقا للقوانين ذات الصلة بالتسجيل في الشهر العقاري نسبة 2.5% ضريبة عقارية ونسبة 1% رسوم نقابة مُحامين «في حال التسجيل الرضائي» بالإضافة لرسوم التسجيل في الشهر العقاري وبالإضافة لرسوم التسجيل القضائي «حال التسجيل القضائي»، وزعمت تلك المعلومات الخاطئة أن الرسوم ستصل في هذه الحالة عن تسجيل شقة تصل مساحتها لـ100 متر والسعر السوقي 400 ألف جنيه إلى 38 ألف جنيه ونصف.

أرقام خاطئة تهدف للشحن المضاد ضد تعديلات قانون الشهر العقاري

رسوم طلب تسجيل الشقة بالشهر العقاري 500 جنيه وليس 2000 جنيه

ولكن بالحساب الحقيقي والتتبع فرسوم طلب التسجيل الوحدة بالشهر العقاري تكلفته 500 جنيه شاملة رسم المساحة، وقدره 150 جنيها ولا صحة لدفع رسوم رسم هندسي مستقلة تصل لـ2000 جنيه، كما أن رسوم أتعاب المحاماة عند الحكم الخاص بالتسجيل القضائي رسوم 100 جنيه وليست 2000 جنيه كما تردد، ولا صحة أيضا لما تردد أن رسم الدعوى بالمحكمة قدرها ألف جنيه؛ فرسومها الرسمية 187 جنيها ونصف الجنيه.

وأيضا تردد أنه سيكون لنقابة المحامين نسبة 1% بإجمالي قدره 4 آلاف جنيه، ولكن البيان الرسمي يتحدث أنه لا يحق لنقابة المحامين أي رسم عن توقيع المحامي على عقود التصديق على الدعوى القضائية، ليصل مجموع الرسوم المستحقة عند إشهار حكم صحة عقد ونفاذ عقد شقة سكنية مساحتها 100 متر وثمنها السوقي 400 ألف جنيه، 787 جنيها ونصف، مع إضافة 2.5% الضريبة العقارية التي تحتسب وفقا لثمن الشقة الوارد بالعقد، لتصبح الرسوم كلية 11 ألف جنيه.