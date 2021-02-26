السعودية تغلق 158 مسجدا خلال 19 يوما بسبب فيروس كورونا

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إغلاق 5 مساجد مؤقتًا، في 4 مناطق بعد ثبوت إصابة 13 حالة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 19 يوماً 158 مسجدًا، تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في تقرير صادر اليوم الجمعة أن المساجد المغلقة هي 5 مساجد تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في مسجد بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وحالتين في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، و7 حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إلى فتح 6 مساجد، 3 منها بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في مناطق «الشرقية وعسير، والحدود الشمالية»، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، في ختام بيانها اليومي، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية، التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة، بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.