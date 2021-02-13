إغلاق 52 مسجدا و270 منشأة بسبب كورونا في السعودية

فرضت المملكة العربية السعودية إجراءات وقيود حازمة على أراضيها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، وخفض معدل الإصابات الجديدة الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بصورة قياسية، وفي إطار ذلك الوقت تسعى السلطات التنفيذية إلى إحكام قبضتها على الأماكن التي تسجل إصابات جديدة.

وارتفع إجمالي عدد المساجد التي أغلقتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة السعودية، خلال 5 أيام إلى 52 مسجدًا، وذلك بعد إغلاق 8 مساجد في عدد من مناطق المملكة، أمس، بعد ثبوت 10 حالات مؤكدة للإصابة بين صفوف المصلين.

وكشفت الوزارة أنها أعادت فتح 38 مسجدًا بعد الانتهاء من عمليات التعقيم، وفقًا لما نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وفي مدينة جدة أغلقت السلطات 140 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية من «كوفيد -19»، وذلك بالإضافة إلى ضبط 168 مخالفة في عدد من المقاهي والمطاعم، بينما أغلقت بلدية الطائف سوق السمك في المدينة احترازيًا، لعدم الالتزام بالإجراءات الواقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلًا عن إغلاق 130 منشأة في المحافظة لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، وتحرير 464 مخالفة، وفقًا لتصريحات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل.

وسجلت المملكة العربية السعودية في آخر 24 ساعة، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 372 ألف حالة، من بينها 2702 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 447 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 6424 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها الصادر أمس، أن نسبة التعافي من الفيروس التاجي في المملكة يبلغ 97.54%، ونسبة الحالات النشطة 0.72%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وأطلقت السعودية في 17 ديسمبر الماضي، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية.