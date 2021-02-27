لمحبي المغامرات.. أماكن عرض فيلم The Lord of the Rings بالسينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا فيلم المغامرات «The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring»، وتدور أحداث الفيلم حول فرودو الذي يتفق مع أصدقائه للانتصار على ملك الظلام سارومان، الذي يرغب في الاستحواذ على خاتم خارق للعادة ويستخدمه في الشر.

فريق عمل The Lord of the Rings

أبطال الفيلم إليجاه وود، وأورلاندو بلوم، وإيان ماكلين، وإيان هولم، وكيت بلانشيت، وسالا بيكر، وقام بإخراجه بيتر جاكسون.

أماكن عرض فيلم The Lord of the Rings

الفيلم يُعرض في سينمات آيماكس، (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي، سينما جراند الغردقة، سينما زاوية، سينما أمير، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما بندر المعادي، سينما جالكسي، سينما سيتي ستارز، سينما مترو القاهرة، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما جولف سيتي، سينما جولدن ستارز، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس مول مصر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

كما تعرض السينمات المصرية فيلم «Boss Level»، وتدور أحداث الفيلم حول ضابط قوات خاصة متقاعد يظل عالقًا في حلقة زمنية متكررة يوم وفاته، لمعرفة قاتله الحقيقي، وفيلم« Detective Chinatown 3» وتدور أحداثه حول محققيّن يتوجها للتحقيق في جريمة قتل غامضة، فتقودمها القضية إلى معركة كبيرة بين أقوى المحققين في آسيا.

وأيضًا فيلم «The Mauritanian» وتدور أحداثه حول سجين يسعى للحصول على مساعدة من الدفاع لإطلاق سراحه بعد قضاء 10 سنوات بدون تهم منسوبة إليه، و«The Banishing» الذي تدور أحداثه حول رجل وزوجته يقررا الانتقال للعيش في إنجلترا، ثم يكتشفا أن المنزل الجديد به أسرار غامضة ومرعبة.