الأمن العام يشن حملة لاستهداف مصانع مستلزمات الإنتاج الزراعي المخالفة

شن قطاع الأمن العام حملة موسعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني المغشوشة والمقلدة، والتي تنتج فـي مصانع غير مرخصة بإستخدام مواد مجهولة المصدر، وتداولها من خلال متاجر ومخازن غير مرخصة الأمر الذي يؤدي إلي الإضرار بجودة وسلامة المحاصيل الزراعية، ويؤثر سلباً على الصحة العامة للمواطنين فضلاً عن الأضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

المصانع العشوائية

وفـي إطار خطة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير الرامية الى تحقيق ذلك، وردت معلومات لضباط ادارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات بإشراف مفتشى قطاع الأمن العام مفادها إقامة بعض الأشخاص، مصانع عشوائية وشركات، ومخازن تعمل فـي هذا المجال بنطاق محافظتي الاسماعيلية والقليوبية، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة لضباط ادارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بأمن الاسماعيلية بأمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 2 مصنع، و 3 مخازن، و 3 شركات بإجمالي مضبوطات 27طن مواد خام لمخلفات مزارع «دواجن نافقة وريش دواجن و سبله» و 19 طن منتج نهائي لبروتين حيواني مغشوش، 17.9 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، و16.2 طن مواد غذائية عبارة عن و مكرونة ملح و لانشون ودقيق و نشأ مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، 42721 كرتونة منتج نهائي لمقرمشات أطفال مجهولة المصدر، 4985 كرتونة منتج نهائي لمطهرات ومنظفات منزلية مجهولة المصدر، و700 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر.

4 مصانعوفى القليوبية تم ضبط 4 مصانع و مخزن بإجمالي مضبوطات 14,7 طن مواد خام، لفضلات ومخلفات قطنية ومنتج نهائي لقطن خام بدون بيانات معد للتداول، 13,5 طن مواد خام مجهولة المصدر، ومنتج نهائي لمواد غذائية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، معدة للتداول 4,7 طن منتج نهائي لزيوت وشحوم محركات سيارات بدون فواتير 29500 عبوة أغذية ومقرمشات مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول.