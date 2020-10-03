ضبط 3 مصانع مخالفة في حملات مكثفة بالبحيرة

شنت محافظة البحيرة، حملات مكثفة للمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية، وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن، للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية بها.

وقامت مديرية التموين متمثلة في إدارة تموين دمنهور، بحملات على مدى ثلاثة أيام متواصلة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ومجلس مدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط أكثر من 2600 صنف وعبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط أكثر من 16 طن دهانات ومعجون حوائط ومواد عازله داخل مصنع دهانات بدون سجل صناعي ويقلد علامات وماركات شهيرة ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر، وضبط مصنع سترات "چواكت" رياضية بدون أي تراخيص ويقلد علامات شركات رياضية عالمية ويضع استيكارات مقلدة علة السترات المنتجه به، وتم التحفظ على 68 سترة رياضية يعرض في محلات الملابس الرياضية على أنه مستورد وأصلي وبعلامات شركات عالمية شهيرة و20 چنب و5 رول قماش مستورد × 50 متر و5 رول بطانه × 5 كجم، وكميات ضخمة من الإستيكارت العالمية المقلدة.

بالإضافة إلى ضبط 650 عبوة بويات منتهية الصلاحية، وضبط 80 كرتونة بطاطس مقلية وسناكس منتهية الصلاحية بكل كرتونة 12 عبوة عائلية بإجمالي 960 عبوة بمركز توزيع غير مرخص.

وأما عن حملات المخابز أسفرت عن ضبط مخبز بلدي مدعم يعمل من الساعه 5 مساءا حتى 8 مساءا وينتج الخبز المدعم بوزن 57 جرام للرغيف بعجز 33 جرام بالرغيف الواحد، وتم ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها داخل المخبز زياده عن حصته، وقد تم إغلاق المخبز فورا لمدة 3 شهور تنفيذا للائحة المخابز والتوجيه الوزاري.

وقامت إدارة تموين وادي النطرون، بحملة على المصانع أسفرت عن تحرير محضر لأحد مصانع السلع الغذائية (الغير مرخصة) لعدم وجود سجل صناعي وعدم وجود رخصة مزاولة نشاط، حيث تم ضبط ٢٠٠ صفيحه سعة الواحدة ٢٠ كم بإجمالي ٤ طن عسل أبيض منتج خام تحت التجهيز بدون علامات أو بيانات، و١٥٠ عبوه وزن الواحد ٨٠٠ جرام عسل أبيض منتج نهائي بدون وعلامات وبيانات، و٤ برميل وزن الواحد ١٥٠ كم عسل أبيض بدون وعلامات وبيانات، و٢٠ بستلة مخلل زيتون زنة الواحد ١٠ كم بإجمالي ٢٠٠ كم بدون علامات وبيانات، و٣٦ عبوة عسل أبيض وزن واحد كم، و١٢٠ عبوة وزن ١٦٠٠ جم عسل أبيض، و٨٠ عبوه عسل أبيض زنة ١كم، و٣٦٠ عبوة عسل أسود زنة ١كم، و٥٠٠ عبوة عسل أسود زنة ٨٠٠ جم.