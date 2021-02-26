4 تعليمات لمدارس الدقهلية لحل مشاكل «التابلت» أثناء امتحان الثانوي

وزعت أقسام التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية في الدقهلية ردود وزارة التربية والتعليم لجميع مدارس الثانوي العام، حول استفسارات بعض المديريات بشأن آداء الامتحان الالكتروني على «السحابة الالكترونية cloud » تضمنت 4 تعليمات خاصة بالصفين الأول والثانى الثانوى.

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وذكرت إدارة دكرنس التعليمية في خطابها إلي مدارس الإدارة 4 تعليمات وهي أن التعلمات الواردة من الوزارة جاءت كتالي:

- غير مسموح نهائيا للطلاب المستحقين لاستلام التابلت بآداء الامتحان ورقيا ويؤدي الامتحان إلكترونيا فقط .

- عند وجود مشكلة في تابلت الطالب يتم المحاولة مرارا وتكرارا لحل المشكلة ويتم الاستعانة بالمشرف التقني بالمدرسة «أخصائي it ، أو أخصائي الدعم الفني » الموجودين بالمدرسة وذلك طوال مدة الامتحان حتى يتمكن الطالب من آداء الامتحان ويمكن الاستعانة بتابلت أحد العاملين بالمدرسة حال عدم إمكانية حل المشكلة على تابلت الطالب .

- في حالة عدم تمكن الطالب من آداء الامتحان الالكترونى يتم تحرير محضر إثبات حالة ويذكر أن الطالب كان موجود في المدرسة ولم يتمكن من آداء الامتحان الكترونى ويحدد سبب عدم تمكين الطالب من آداء الامتحان وتخطر غرفة العمليات ويسجل ضمن المشكلات على موقع الوزارة، ويتم توقيع الطلاب الحاضرين في كشف الحضور ويتم حصر الغياب وتسجيله على موقع الوزارة ويتم إخطار غرفة العمليات في نهاية اليوم بالمشكلات.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول صباح غد، السبت، لطلاب الصف الأول الثانوي الإمتحان بمادتي اللغة العربية والأحياء، وتستمر حتى يوم 6 مارس، يوم بعد يوم، بالتبادل مع الصف الثاني الثانوي الذي تبدأ امتحاناته يوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، انتهائها من كافة الإستعدادات لاستقبال الطلاب بالتنسيق مع الصحة والأمن، وأنهت تعقيم اللجان، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار 24 ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها.