وزير التعليم: امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفنى، الجدل المثار حول عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، من عدمها، بسبب فيروس كورونا، قائلا: «الدراسة لن تلغي.. والامتحانات سيتم عقدها عقب انتهاء إجازة منتصف العام»، مؤكدا أن لا يوجد أى قرارات بإلغاء الامتحانات أو تأجيلها بسبب كورونا، منوها إلى أن الوزارة عازمة على إنجاح العام الدراسي تحت أى ظروف.

وقال شوقي، لـ «الوطن»، إن الوزارة ستعلن تفاصيل تقييم الطلاب فى مناهج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، أي قبل انقضاء إجازة نصف العام بأسبوع، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد، موضحا أنه لا بد من تقييم جميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم عن مناهج الفصل الدراسي الأول بأى وسيلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد امتحاناتهم إلكترونيا، أما الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى سيتم تقييمهم دون عقد امتحانات تحريرية لهم، وفق فلسفة نظام التعليم الجديد الذى يعتمد على قياس مهارات فردية وجماعية للطلاب، مطالبا جميع الطلاب بالمذاكرة والمراجعة لما تم تدريسه خلال الفصل الدراسي الأول، حتى يكونوا على استعداد تام للأمتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكدت على الانتهاء من توصيل 2530 مدرسة بشبكات الفايبر والكابلات الداخلية بالمرحلة الثانوية وربط منظومة المناهج ببنك المعرفة المصرى، وتطبيق الامتحانات الإلكترونية بنظام الأوبن بوك، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكترونى في التصحيح، والاختبار خلال الفترة الماضية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، فى تقرير رسمي لها، إلى أنه فى مجال البنية التكنولوجية تم تجهيز البنية التحتية لمدارس الثانوى العام الحكومى فى 2415 مدرسة، وتوصيل خطوط الربط لشبكات الفايبر لـ 2321 مدرسة وتوفير التابلت للطلاب والمعلمين بواقع 2 مليونا و80 ألفا وتوفير شاشات تفاعلية لفصول المرحلة الثانوية بواقع 37 ألف شاشة تفاعلية لشرح المناهج التفاعلية وفق نظام التقييم الجديد.