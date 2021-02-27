حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص في عمله وعلى المستوى العاطفي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وتأخذ قسطا وافرا من الراحة ولا تهمل أي عارض.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.