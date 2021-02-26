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حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:07 ص | الجمعة 26 فبراير 2021
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس يكره الروتين ويحب التغيير والتجديد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات يجعلك تؤثر وتعلم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس رانيا يوسف، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.

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