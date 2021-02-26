حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يحب الصداقات الحقيقية ويدافع من أجلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات واليوم مناسب لإنجاز أعمال أو عمليات بيع أو شراء، فقط إذا طلبت عونا ماديا فعليك أن تقدم ضماناتكافية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك مزيدا من السحر والقدرة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان صلاح ذو الفقار، ويوافق تاريخ ميلاده 18 يناير.