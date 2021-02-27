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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 27 فبراير 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور لديه ثقة في قدراته، ويسع لتحقيق أهدافه دون أن يشعر بالإحباط، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع داعم مما يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

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