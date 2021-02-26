 جامعة القاهرة: تركيب 4770 شاشة وريسيفر بغرف المدن الجامعية

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جميع مدن الجامعة التي تتبع الجامعة تشهد حاليا الانتهاء من المرحلة الثانية لاستكمال عمليات التطوير والتحديث للبنية التحتية، والتي تشمل العديد من المحاور، كرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، والعمل على توفير شبكة إنترنت لاسلكي بمدينة الطلبة والطالبات بمنطقتي بين السرايات والجيزة وكذلك مدينة الطالبات بالرعاية، بالإضافة إلى تركيب ما يقرب من 2620 شاشة إضافية، بجانب 2150 شاشة تم تركيبها الفترة الماضية، مع العمل على استقبال المدن الجامعية للعائدين من الخارج الصيف الماضي، موضحا أن إجمالي عدد الشاشات التي تم تركيبها بالغرف 4770، قضلاً عن تركيب ريسيفرات وأطباق «دش» لاستقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، وذلك للترفيه عن الطلاب في أوقات فراغهم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية استقبلت هذا العام العديد من طلبات تسكين الطلاب المغتربين إلكترونيًا، وذلك في إطار التحول الرقمي للجامعة، فضلاً عن توفير وقت الطلاب ومجهودهم، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الخشت: استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية بمدن جامعة القاهرة وتحويلها إلى مدن ذكية

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات، حيث الجامعة عمل على تطويرها بشكل مستمر ودائم لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب المغتربين والوافدين؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

وفي سبيل تحقيق ذلك، أطلق الخشت، منذ 3 سنوات ماضية، مشروعًا ضخمًا وذلك لتطوير قطاع المدن الجامعية على كل المستويات، والعمل على تحويلها إلى مدن جامعية ذكية متطورة، من حيث تطوير البنية الأساسية لها، وكذلك استكمال عمليات التحول إلى جامعة من الجيل الثالث.

وشملت المرحلة الأولى من عملية التطوير، تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وكذلك تطوير النافورة، ومسجد المدينة، فضلا عن إجراء دهانات الأبواب والأسوار الخارجية للمدن، ورصف الطرق بالمدينة، وكذلك تجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تحتوي على 5 مدن طلابية موزعة في عدد من المناطق، وهم مدينة الطالبات بميدان الجيزة، وكذلك مدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، حيث تتسع المدن لأكثر من 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول.