حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بكونه قادرا على الاحتفاظ بأسرار الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تكون الفرص متاحة لتحقيق مكاسب، إذا اعتنيت اليوم بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويدفعانك للانفتاح على من حولك، فقط فكر جيدا في عاقبة أقوالك وردودك قبل أن تتفوه بها.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي من مواليد 29 يونيو.