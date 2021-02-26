غدا.. بدء امتحانات التيرم الأول بالجامعات وسط إجراءات مشددة

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، وذلك وفق قررات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وفي هذا السياق، أكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات ستكون على ما تم دراسته خلال القصل الدراسي الأول، وأن تكون في قدرات الطالب المتوسط.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات ستنطلق السبت المقبل بعدد من كليات الجامعة المختلفة حضوريا، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق أقصى الدرجات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الامتحانات ستكون على ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجارِ، منوها إلى أنها ستكون وفقاً لقدرات الطالب المتوسط.

التشديد على ارتداء الكمامة لجميع الطلاب أثناء التواجد بالحرم الجامعي

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى االتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، موضحا أنه سيتم توزيع كمامات مجانا للطلاب خلال أيام الامتحانات في إطار الاجراءات الاحترازية، مع تطبيق التباعد الاجتماعي في لجان الامتحانات وتخصيص مسافة لا تقل عن مترين بين كل طالب وطالب خلال الامتحانات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أنهت جميع استعدادتها بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأت المدن الجامعية منذ يومين، استقبال طلابها المقيمين بها، استعدادا لانطلاق الامتحانات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، واتخذت جامعة عين شمس خطوة جادة في مواجهة الفيروس من خلال بدءها في عمل مسحات لجميع الطلاب المقيمين بمدنها، وذلك للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، قبل الإقامة، ومنعا لتفشي المرض، وذلك بتوجيهات من الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء الامتحانات وفقا لقرارات الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.