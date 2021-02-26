إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة، بكسور وكدمات مختلفة أثر تصادم سيارة ملاكي بفاصل خرساني على طريق محور 30 يونيو.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اصطدام سيارة ملاكي لوحات رقم «673 ق. ج. .ج» بالفاصل الخرساني قرب مركز ومدينة أبو صوير.

ووجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، بالدفع بـ3 سيارات إسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقالت المصادر إن المصابين هم شاكر فؤاد محمود 54 سنة مقيم العباسية بالقاهرة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري والضلوع، ابنته هاجر 3 سنوات مصابة باشتباه بكسر في اليد، زينب محمد 32 سنة مقيمة بنفس العنوان ومصابة بكدمات مختلفة.

وقالت المصادر الطبية إن مستشفى أبو خليفة عادت لاستقبال حالات الطوارئ مرة أخرى منذ يومين تقريبا وإجراء الجراحات الخاصة بالطوارئ لأبناء محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

ولقى سائق سيارة نقل مصرعه، صباح اليوم الجمعة، في حادث علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب مدينة العاشر من رمضان.

وقالت مصادر إن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين نقل قرب اتجاه الطريق الإقليمي القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، أسفر عن وفاة محمد نجيب علي 45 سنة سائق مقيم كفر الدوار البحيرة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.