الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة 9 درجات

حذرت هيئة الارصاد الجوية من عدم استقرار طقس يوم الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية، لتصبح درجة الحرارة على محافظة القاهرة والجيزة العظمى 19 والصغرى 9.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه بداية من غد السبت سوف يستقر الطقس ليسود طقس شتوي دافئ علي معظم المحافظات، باستثناء المحافظات الساحلية، بالإضافة الي عد سقوط أمطار، ويستمر اعتدال الجو إلى ليل الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أنه بداية من يوم الأربعاء القادم تعاود الحرارة في الانخفاض ليسود طقس بارد علي جميع المحافظات، ويستمر انخفاض الحرارة حتى يوم الجمعة القادمة.

ونرصد في التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المحافظات والمدن كالتالي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11

وادي النطرون العظمى 21 والصغرى 10

طنطا العظمى 22 والصغرى 11

شبين الكوم العظمى 20 والصغرى 11

دمنهور العظمى 20 والصغرى 11

بلطيم العظمى 21 والصغرى 12

مطروح العظمى 18والصغرى 11

السلوم العظمى 19والصغرى 08

سيوة العظمى 21 والصغرى 09

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14

دمياط العظمى 19والصغرى 12

الزقازيق العظمى 21 والصغرى 11

المنصورة العظمى 21 والصغرى 10

الإسماعيلية 22 11

السويس 23 11

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 22 10

نويبع 24 14

طابا 22 13

كاترين 15 03

الطور 22 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 24 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 24 08

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 25 10

الأقصر 26 10

أسوان 26 10

إدفو 25 11

أبو سمبل 26 11

الوادي الجديد 25 10

شلاتين 27 16

أبو رماد 25 15

حلايب 25 18

رأس حدربة 24 16