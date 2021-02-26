الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة 9 درجات
كتب:
سماح حسن الجوهري
06:14 م | الجمعة 26 فبراير 2021
انخفاض في طقس الاربعاء القادم
حذرت هيئة الارصاد الجوية من عدم استقرار طقس يوم الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية، لتصبح درجة الحرارة على محافظة القاهرة والجيزة العظمى 19 والصغرى 9.
وأكدت هيئة الأرصاد، أنه بداية من غد السبت سوف يستقر الطقس ليسود طقس شتوي دافئ علي معظم المحافظات، باستثناء المحافظات الساحلية، بالإضافة الي عد سقوط أمطار، ويستمر اعتدال الجو إلى ليل الثلاثاء المقبل.
وأوضحت أنه بداية من يوم الأربعاء القادم تعاود الحرارة في الانخفاض ليسود طقس بارد علي جميع المحافظات، ويستمر انخفاض الحرارة حتى يوم الجمعة القادمة.
ونرصد في التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على المحافظات والمدن كالتالي:
القاهرة العظمى 23 والصغرى 11
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11
وادي النطرون العظمى 21 والصغرى 10
طنطا العظمى 22 والصغرى 11
شبين الكوم العظمى 20 والصغرى 11
دمنهور العظمى 20 والصغرى 11
بلطيم العظمى 21 والصغرى 12
مطروح العظمى 18والصغرى 11
السلوم العظمى 19والصغرى 08
سيوة العظمى 21 والصغرى 09
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14
دمياط العظمى 19والصغرى 12
الزقازيق العظمى 21 والصغرى 11
المنصورة العظمى 21 والصغرى 10
الإسماعيلية 22 11
السويس 23 11
العريش 21 10
رفح 20 10
رأس سدر 23 12
نخل 22 10
نويبع 24 14
طابا 22 13
كاترين 15 03
الطور 22 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 14
مرسى علم 24 15
الفيوم 24 09
بني سويف 24 09
المنيا 24 08
أسيوط 26 10
سوهاج 26 11
قنا 25 10
الأقصر 26 10
أسوان 26 10
إدفو 25 11
أبو سمبل 26 11
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 27 16
أبو رماد 25 15
حلايب 25 18
رأس حدربة 24 16