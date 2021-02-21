رئيس «مناخ الزراعة» يكشف تأثير انخفاض درجات الحرارة على الزراعات

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، إن الأسبوع الحالي سيشهد سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، يومي الإثنين والثلاثاء، ورياح نشطة شمالا، يوم الثلاثاء، وجنوبا، يوم الأربعاء، مؤكدا استمرار انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح فهيم، أن الزراعات الشتوية شهدت تذبذبات مناخية كبيرة خلال الفترة الماضية من انخفاض «حاد» في الحرارة لدرجة الصقيع، بعد فترة دفء تام، ومن هبات شديدة من الرياح الجنوبية الجافة، ثم أشد من الشمالية الرطبة، وما بين جو صحو مشمس، تليه شبورة شديدة وضباب، حتى أصبحت الزراعات محصورة ومرصودة من المناخ وليس العكس.

وأشار إلى أن لذلك تأثيرات كبيرة على المحاصيل الشتوية من قمح وفول وخضروات وفاكهة، وتختلف حسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته، وتؤثر التذبذبات المناخية بطريقة مباشرة على نمو وحالة الزراعات نفسها في معدلات الامتصاص والبناء، كما تؤثر بطريق غير مباشرة علي ظهور الأجيال الأولي من الحشرات والآفات مبكرا، وكذلك الدورة الأولى من بعض الأمراض مبكرا.

وتابع بأن الكثير من أشجار الفاكهه الصيفية، بدأت مرحلة التزهير وتكوين النورات، أو العقد بسرعة، وفي توقيتات حرجة، سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، مثل ظهور سريع لسنابل القمح والشعير «طرد مبكر، و ظهور النورات (الأبراج) في الشمر سواء البلدي أو الألماني أو الهولندي، وظهور طلع النخيل المذكر وأحيانا النورات المؤنث، وظهور عقد لثمار المانجو للأصناف المحلية.

وفيما يتعلق بالأفات، فمن المتوقع ظهور بعضها مبكرا، مثل الدودة القارضة في محصول البطاطس الصيفي والفول الشتوي البرسيم الحجازي، ومحاصيل صيفية أخرى، وظهور مبكر للمن على البطاطس، كما ينتشر العنكبوت الأحمر على الفراولة والباذنجان، وظهور الحلم الدودي على الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم، وظهور مبكر لديدان ثمار الطماطم وخاصة «توتا ابسولوتا» وباقي ديدان الثمار الحرشفية.

وأضاف: كما ينشط عادة «التربس» على الثوم والفلفل والبصل والطماطم، وعلي الطماطم، لعلاقته بفيرس الذبول المبقع، وتظهر ذبابة البنجر وخاصة العروة الثانية والثالثة، وتظهر أمراض القمح مثل التفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير، والبياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان وشماريخ المانجو، والبياض الزغبي والأطعمة الأرجوانية على البصل والثوم، والتبقعات البكتيرية في لطماطم، وعادة ما ينشط العفن الواطي في التصنيف، والعفن الرمادي علي ثمار الفراولة والطماطم.