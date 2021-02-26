مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية يعود إلى «الطوارئ» بعد تراجع إصابات كورونا

قالت مصادر طبية مسؤولة بمديرية الصحة بالإسماعيلية إن مستشفى أبوخليفة عاد للعمل كمستشفى للطوارئ مرة أخرى بعد انحسار أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن المستشفى يستقبل حالات الطوارئ والحوادث من محافظات الإسماعيلية والمحافظات المجاورة منذ يومين، مشيرة إلى أنه تم إجراء عدة جراحات بالمستشفى أغلبها بقسم جراحة العظام.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى خصص قسماً منفصلاً بها لحالات العزل الخاص بكورونا، وما زال يتم استقبال بعض الحالات.

واستقبل المستشفى اليوم 3 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلة في عمر الثالثة مصابين بكسور وكدمات مختلفة إثر تصادم سيارة ملاكي بفاصل خرساني على طريق محور 30 يونيو.

وبحسب المصادر الطبية، فإن المصابين هم: شاكر فؤاد محمود، 54 سنة، مقيم العباسية بالقاهرة ومصاب باشتباه كسر في العمود الفقري والضلوع، وابنته هاجر، 3 سنوات، مصابة باشتباه بكسر في اليد، وزينب محمد، 32 سنة، مقيمة بنفس العنوان ومصابة بكدمات مختلفة، فيما أشارت المصادر إلى أن المصاب الأول حالته غير مستقرة ويجري عمل الفحوصات اللازمة له.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قد أعلنت في مؤتمر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ضم مستشفى أبوخليفة للطوارئ ضمن أول 3 مستشفيات تعمل ضمن المنظومة الجديدة.

وشملت المستشفيات مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو للغسيل الكلوي ومستشفى أبوخليفة للطوارئ، إضافة إلى 22 مركزاً ووحدة صحية موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز والقرى.