وزيرة الصحة لـ«عاملات أبو خليفة»: «هتشتغلوا تاني بعقود أفضل»

استمعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمشكلة عدد من العاملات في مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، خلال تفقدها للمركز الطبي بالشهداء في محافظة الإسماعيلية.

وقالت العاملات، إنه تم الاستغناء عنهن مع تحويل مستشفى أبو خليفة كحجر صحي، والاستعانة ببعض زملائهم من الرجال فقط في المستشفى خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكدت رنا نبيل، إحدى العاملات بمستشفى أبو خليفة، منحهن إجازة 15 يومًا، وتم تجديدها في بداية الأمر، ثم منحهم إجازة وإبلاغهم دخول مستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل، وأنهم عملوا في المستشفى منذ بدء أول عمل بها كمستشفى للطوارئ، مشيرة إلى أن وزيرة الصحة وعدتهم بحل المشكلة.

من جهتها، أكدت وزيرة الصحة، أنها ستتواصل مع المسؤولين لمعرفة جوانب الأزمة وحلها، قائلة للعاملات: «ما تقلقوش هتشتغلوا تاني وهنعملكم عقود جديدة بمواصفات جديدة تكون أفضل».

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مقر وحدة طب الشهداء بمحافظة الإسماعيلية؛ لبدء جولة شاملة على المراكز الطبية التي تشهد انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتفقدت زايد، أقسام المركز الطبي، والتقت عددًا من العاملين به خلال تفقدها، كما التقت بعض المواطنين، واستمعت لآرائهم حول المنظومة الصحية بعد تطويرها.

وطالبت وزيرة الصحة، الأطباء بضرورة متابعة التدريبات والاستشاريين بوزارة الصحة بشكل مستمر؛ للتعرف على الآليات الجديدة الخاصة بالعمل في المنظومة.

ومن المقرر، أن تتفقد وزيرة الصحة، وحدة طب الأسرة بالكيلو 2، ثم مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، يليه مستشفى القصاصين المركزي، ثم مستشفى التل الكبير المركزي، ووحدة طب الأسرة بمنطقة السلام بالتل الكبير.

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، مجمع الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات «الإسماعيلية، الأقصر، وجنوب سيناء»، يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.