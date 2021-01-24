مدير عزل «أبو خليفة»: تطعيم قرابة 100 طبيب وتلقيح الآخرين بعد 14 يوما

قال الدكتور محمد حسن، مدير مستشفي عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، إن وزارة الصحة والسكان قامت اليوم بتطعيم ما يقرب من 100 من الأطقم الطبية، تشكل أطباء وتمريض وإداريين.

وقال مدير «عزل أبو خليفة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عدد الأطقم الطبية بمستشفي عزل أبو خليفة 200 شخص، لافتا إلي أن باقي الفريق الطبي سيتم تلقيحه تباعا بعد 14 يوما من الآن.

مدير مستشفي عزل أبو خليفة: لا صحة للأحاديث المتداولة عن خوف الفريق الطبي من لقاح فيروس كورونا

وأكد «حسن» أنه لا صحة للأحاديث المتداولة عن خوف الفريق الطبي من لقاح فيروس كورونا، موضحا أن الأعراض الجانبية للقاح معروفة على مستوي العالم وليست مصر فقط.

وأضاف أن الفرق الطبية في مستشفيات العزل لها الأولوية في الحصول على اللقاح، نظرا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وتعاملهم المباشر مع المرضى داخل مستشفيات العزل على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مستشفي أبو خليفة تعتبر ثاني المستشفيات التي تستقبل حالات مصابي فيروس كورونا بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح .

واستقبلت مصر أول شحنة للقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم» في 11 ديسمبر الماضي، ووصل عدد الجرعات إلى 50 ألف جرعة استقبلها مطار القاهرة قادمة من الإمارات، وقامت هيئة الدواء بأخذ عينات وصلت إلى 55 عينة، للتأكد من مدى سلامته وتم اعتماده لبدء عملية تطعيم المواطنين.

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم ، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث اطلعت على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كل تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.