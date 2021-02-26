مدير «حياة كريمة»: نستطلع آراء ومقترحات الأهالي قبل تطوير قراهم

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصر لديها اتجاه منذ قبل 2010 لتطبيق اللا مركزية، والتي من شأنها فتح الباب أمام المشاركة الاجتماعية والشعبية كنوع من الرقابة على الخطط والمشروعات الحكومية، وأشكال الفساد التي يمكن أن تحدث بعيدًا عن أعين الحكومة المركزية.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية extra news، أن المبادرة استهدفت في المرحلة الأولى مجموعة كبيرة من القوافل الطبية، ووصل عددها لنحو 270 قافلة لـ 143 قرية، لتوفير خدمة الفحص والعلاج المجاني في كل التخصصات الطبية، واستطاعت تقديم الخدمة لما يقارب 120 ألف مستفيد، ونتيجة لهذا الفحص الطبي جرى اكتشاف حالات تستلزم إجراء عمليات جراحية عامة ورمد وبالفعل جرى تنفيذ ما يقرب من 12 ألف عملية جراحية.

وأوضح مدير مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي أن القوافل الطبية تجرى بواسطة الجمعيات الأهلية لسد الفجوات الموجودة لدى الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف إطلاق مجموعة كبيرة من القوافل، لتفعيل العلاج لغير القادرين والعلاج على نفقة الدولة.

ولفت إلى أن التخطيط للتعرف على المشروعات المزمع تنفيذها يتم تحديدها في ضوء أكثر من معيار، وهو التعرف على الوضع الراهن للخدمات في كل قطاع، وتكون بياناتها متوفرة على المستوى المركزي، وتحديد الفجوات في تقديم هذه الخدمة فيتم صياغة مقترح أولي بالمشروعات المزمع تنفيذها، ما يستلزم من كل قطاع النزول على الأرض لرصد الوضع الراهن.

وأشار إلى أنه يتم الالتقاء مع المواطنين في شكل مؤسسي لتشكيل لجان على مستوى القرى لعرض المقترحات الأولية بقوائم المشروعات على المواطنين لإبداء آرائهم فيها ووجهات نظرهم في احتياجاتهم، ويتم الاستجابة لهم وهذا ما تبين في المرحلة الأولى للمبادرة.